لظروف شخصية .. مصر تسمح بعودة فردين من طاقم سفينة "إيفر جيفن" إلى بلدهما

المصدر: د ب ا

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بأن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن"، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن التعويض يلائم كافة الأطراف، بحسب الموقع الرسمي لقناة السويس.

وأكد الفريق ربيع على أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

ولم يحدد الفريق ربيع العدد الإجمالي لأفراد الطاقم على متن السفينة. وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن هناك 25 فردا جميعهم من الهند.

وأوضح رئيس الهيئة أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

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