16 قتيلاً بتفجير إرهابي في الصومال

المصدر: مقديشو- أ.ف.ب ود.ب.أ

لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب عدد آخر إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة صغيرة قرب بلدة بلكاد (30 كيلومتراً شمالي العاصمة الصومالية مقديشو).

وقال ضابط الشرطة علي دوح، إن الحافلة الصغيرة كانت تقل أكثر من 20 شخصاً وكانت مغادرة من مقديشو. وذكر أن الانفجار دمرها وأسفر عن مقتل 16 شخصاً على الفور. ووقع الانفجار الدموى في قرية جولولي على طول طريق بلكاد- مقديشو. واتهم ضابط الشرطة حركة الشباب الإرهابية بالمسؤولية عن مقتل المدنيين. وأضاف: «احترقت عدة جثث لدرجة جعلت التعرف إلى أصحابها صعباً».

بدوره، قال عبدالكريم محمد وهو مسؤول حكومي في منطقة هيرشابيل وسط البلاد الجنوبي: «تحققنا من مقتل 14 شخصاً وإصابة أربعة آخرين بجروح بعدما سارت حافلة صغيرة على لغم أرضي في الطريق بين مقديشو وبلكاد».

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