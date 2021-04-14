عملية أمنية وإحباط مخطط إرهابي في العراق

المصدر: بغداد- وكالات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق يحيى رسول، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط لاستهداف العراقيين في شهر رمضان المبارك.

وقال رسول في بيان، إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب مُخططاً إرهابياً لعصابات داعـش كان يستهدف من خلاله العراقيين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى.

وأضاف، أنه تم القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية.

من جهة أخرى، أفادت خلية الإعلام الأمني، بتنفيذ عملية أمنية في قضاء سوق الشيوخ.

وذكرت الخلية، في بيان، أن قوة من قيادة عمليات سومر نفذت واجب تفتيش في قضاء سوق الشيوخ - قضاء المجر الكبير - قلعة صالح. وأضافت، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين.

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي،اليوم، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر. وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.

وأضاف: «تطرق اللقاء إلى الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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