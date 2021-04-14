اتفاق ليبي يوناني على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

المصدر: أثينا- وكالات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده اتفقت مع السلطات الليبية على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية في المتوسط فوراً.

وأكد مكتب ميتسوتاكيس في بيان صدر عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوناني في أثينا اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المفاوضات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية ستجري تحت إشراف وزيري خارجية الدولتين.

ونقل البيان عن ميتسوتاكيس ترحيبه في مستهل الاجتماع بنية المنفي ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد ديببة الذي زار أثينا أخيراً بحث ملفات مهمة مثل ترسيم حدود المناطق البحرية، مشدداً على أن ليبيا ستجد دائماً في اليونان «صديقاً وحليفاً ضن الاتحاد الأوروبي» سيساعدها في «العودة إلى الاستقرار والازدهار».

وأعرب رئيس الحكومة اليونانية عن دعم بلاده لليبيا في مهمة إعادة إعمار الدولة، وشدد على أهمية تنظيم الانتخابات في البلاد في الموعد المقرر (أي أواخر العام الجاري) كي يتولى الشعب الليبي تقرير مصيره بنفسه، لافتاً إلى أن انسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد من الشروط المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد البيان أن ميتسوتاكيس والمنفي بحثا خلال الاجتماع أيضاً أفق توسيع العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتخذ مكانة خاصة قريباً ضمن أجندة زيارة نائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فرانغوجيانس إلى ليبيا.

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