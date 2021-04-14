اليمن يثمّن وقوف السودان إلى جانب الشعب اليمني

المصدر: عدن - وكالات

ثمّن اليمن الدور الأخوي الصادق لجمهورية السودان، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح - وفقاً لتصريحات نقلتها بوابة أفريقيا الإخبارية - بما سطره أبطال الجيش السوداني من بطولات وتضحيات خالدة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها مواقف خالدة ستظل في أذهان ووجدان اليمنيين، وذلك خلال برقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبّر نائب الرئيس عن التهنئة لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وللشعب السوداني، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق للشعبين المزيد من الأمن والتطور والنماء.

وفي وقت سابق، أكد نائب الرئيس اليمني أن القيادة السياسية في اليمن، ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب بها الحوثيون. ونوه، خلال لقائه قائد اللواء الأول حرس حدود اليمني العميد هيكل محمد حنتف، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، بضرورة توحيد الصف والتفاف كل الشعب اليمني خلف قيادته الشرعية بما يؤسس لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

على صعيد آخر، صدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية - إن قوات الجيش صدت هجوماً شنته الميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بالقرب من مفرق الجوف، وأجبروها على الفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى. وأضاف إن مدفعية الجيش قصفت آليات الميليشيا الحوثية وتعزيزاتها وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، واستعادت أسلحة خفيفة وكمّيات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

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