السودان يصادر سيارات «بوكوحرام»

المصدر: الخرطوم ـ وكالات

أعلن والي شمال كردفان السودانية خالد آدم، عن مصادرة جميع العربات المهربة وغير المسجلة «بوكوحرام» بالولاية التي لم تسوِ أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة لعمليات التقنين التي انتهت في مارس.

وأضاف الوالي في تصريح لوكالة «السودان للأنباء» أن «قيادة المركبات غير المقننة التي لا تحمل لوحات هي أداة للارتكاب الجريمة»، مشدداً على «ضرورة ضبط كل المركبات التي لا تستوفي صلاحية السير باعتبارها جريمة مركبة وهي أكبر مهدد أمني واجتماعي وسيتم مصادرتها بعد التحري من إجراءاتها».

وتابع أن هذه «العربات مهربة من دول الجوار وعبارة عن نفايات»، منوهاً بأن السودان ليس مكباً للنفايات، وأشار إلى أن حكومة الولاية ولجنة الأمن شددت على تكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول العربات غير المقننة للولاية، مؤكداً أن القانون سيتم تطبيقه لضبط المركبة غير المقننة دون استثناء لأي شخص.

يشار إلى أن السيارات المهربة المسروقة في البلدان المجاورة يطلق عليها شعبياً في السودان تسمية «بوكوحرام».

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