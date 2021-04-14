الجيش المصري يطلق تدريب «الفاتح- 2021»

المصدر: (القاهرة- البيان)

أشرف رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، على تدريب «الفاتح- 2021» في المنطقة العسكرية الجنوبية في مصر المطلة على البحر الأحمر. وقال الناطق العسكري المصري، إن إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية نفذت التدريب، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وأضاف أنّ «الفاتح - 2021» استمر لأيام عدة، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمن ودفع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة.

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