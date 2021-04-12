الاتفاقية البحرية على رأس الاهتمامات المشتركة بين ليبيا واليونان

المصدر: بنغازي - البيان

يتجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى اليونان في زيارة رسمية تعد الأولى له إلى أثينا بعد توليه منصبه رسمياً قبل نحو شهر.



وتخصص الزيارة للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة الجانب الإستراتيجي منها في ظل مساعي الطرفين لعقد اتفاقية بحرية مشتركة.



وأكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ووقف النار، داعياً إلى خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.



وأشار ديندياس خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الإثنين، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسن القطراني، إلى أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.



وأكد ديندياس على تطلع بلاده لتوقيع الاتفاقية الليبية اليونانية البحرية التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة في عام 2010، لافتاً إلى أن الجالية اليونانية في بنغازي لم تغادر المدينة حتى في أصعب الظروف وفِي الأزمة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.



ومن جانبه، شدد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان وتوطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.



وأضاف القطراني أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتوطيد العلاقات مع اليونان على جميع المستويات سياسياً واقتصادياً، مثنياً على مواقف اليونان الإيجابية تجاه الشعب الليبي.



وكان الوزير اليوناني وصل أمس إلى بنغازي لحضور حفل افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.



والثلاثاء الماضي، زار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس طرابلس برفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، وطالب خلال لقاء جمعه بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، بضرورة إلغاء الوثائق غير القانونية التي يتم تقديمها على أنها اتفاقات دولية.



ومن جانبه، أشار الدبيبة إلى أن ليبيا مستعدة لتشكيل لجنة مشتركة مع اليونان للبدء في محادثات بين جزيرة كريت وليبيا حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز