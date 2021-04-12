أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم هذا العام

المصدر: البيان الإلكتروني

يحل علينا شهر رمضان المبارك غدا وللعام الثاني على التوالي تحت ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وتختلف الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا في كثير من دول العالم فبعض الدول اتخذت قرار الإغلاق الجزئي ومنع إقامة صلاة التراويح والبعض الآخر تشديد الإجراءات في منع التجمعات والزيارات والفعاليات الاجتماعية لكن مع إقامة الصلوات وصلاة التراويح في المساجد.

وتختلف ساعات الصيام خلال شهر رمضان من بلدٍ لآخر حسب الموقع الجغرافي، حيث أن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

وتصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام إلى 23 ساعة وخمس دقائق، وبذلك تحتل مرتبة أطول ساعات صيام عالمياً وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك الدول الاسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.

وفي أستراليا تصل عدد ساعات الصيام إلى 11 ساعة و59 دقيقة.

أما في الدول العربية فتأتي الجزائر في أعلى القائمة حيث تصل ساعات الصيام إلى 14 ساعة و39 دقيقة في أول يوم رمضان، و15 ساعة و50 دقيقة في آخر يوم، وكذلك تونس.

وفي جزر القمر، أقصر ساعات الصيام في العالم العربي، حيث ستكون ساعات الصيام في العاصمة موروني حوالي 13 ساعة و12 دقيقة في أول يوم رمضان، و12 ساعة و59 دقيقة في آخر يوم رمضان.

وفي مكة المكرمة بالمملكة العربية السعوية ستكون ساعات الصيام 13 ساعة و 51 دقيقة في أول يوم، و 14 ساعة و7 دقائق في آخر يوم من رمضان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز