الدبيبة تلقى الجرعة الأولى مدشناً حملة التطعيم في ليبيا

المصدر: دبي - البيان

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية، أمس، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي حول مستجدات فيروس «كورونا»، أن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى للقاح «كورونا»، وإرجاء الثانية يأتي في ضوء الحرص على إعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد من أفراد المجتمع، وبخاصة الذين لديهم مخاطر أعلى، فيما بدأت ليبيا حملة التطعيم، حيث دشنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتلقي الجرعة الأولى، في وقت تواصل دول عربية أخرى تلقي شحنات من اللقاح.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار: إنه جرى إطلاق الحملة في مقر المركز بضاحية سوق الجمعة في طرابلس، وهي تستهدف في المقام الأول «كبار السن ثم أصحاب الأمراض المزمنة». وتلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أول جرعة لقاح، وتلاه وزير الصحة علي الزناتي، وفق وكالة «فرانس برس». وهنأت ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، حكومة الوحدة الوطنية، على انطلاق حملة التطعيم.

المناعة بعد الأولى

في السياق، أكد المتحدث باسم الصحة السعودية أن الجرعة الثانية ستكون فعالة بعد هذا التأجيل، لأن المناعة يتم تكوينها بعد الجرعة الأولى، أما الثانية فهي منشطة للجرعة الأولى.

وقال المتحدث باسم التعليم الجامعي السعودي، إن الوزارة تعمل على أن يكون العام الدراسي المقبل حضورياً، وفقاً لمعطيات الوضع الصحي للجائحة، وأضاف إن الأصل في الجامعات أن تكون الاختبارات النهائية عن بُعد إلا ما يتم استثناؤه من قبل مجالس الجامعات.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس، أن 134 ألفاً و901 شخص تم تطعيمهم بالجرعة الأولى حتى السبت، وهو اليوم التاسع والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم. وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى بلغ 9 آلاف و606 أشخاص، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية أكثر من 8 آلاف شخص.

شحنة للعراق

وتسلم العراق أول دفعة من لقاح «فايزر- بيونتيك» شملت 50 ألف جرعة من أصل 3 ملايين تعاقد عليها. ووفقاً صفحة «اليونيسيف»، فقد استلم العراق مؤخراً 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، عبر مرفق كوفاكس.

وفي لبنان، كشفت وزارة الصحة عن وصول الشحنة التاسعة من لقاح فايزر، وتحتوي على 46800 جرعة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه بذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 343 ألفاً و980 جرعة من فايزر.

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