واعداً بآلاف الفرص.. الكاظمي يفتتح مشروع ميناء الفاو

المصدر: بغداد - وكالات

بعد أشهر من إعلان وزارة النقل العراقية إبرام عقد مع شركة دايو الكورية الجنوبية لإنشاء 5 مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق واجه تحدياً كبيراً لإتمام المشروع الكبير.

وأضاف الكاظمي بكلمته خلال وضع حجر الأساس، بأن العراق واجه تحديَاً كبيراً لإتمام مشروع الفاو الكبير، مضيفاً أن ميناء الفاو الكبير مشروع الأجيال والمستقبل.

ووضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير المعرف بـ «العقود الخمسة»، والذي يتضمن «الأرصفة الخمسة للحاويات، وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وأُم قصر».

وشدد على أن هذا المشروع الاستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، ليس في محافظة البصرة فحسب بل للمحافظات المجاورة الأخرى، سواء خلال التنفيذ أو في أثناء التشغيل، وفقاً لقوله.

إلى ذلك، أشار وزير النقل العراقي إلى أن تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة، من أجل إتمام إنجازه ضمن الوقت المحدد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز