الحوثيون يختطفون ممثلة يمنية

المصدر: عدن - البيان

اختطفت ميليشيا الحوثي الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، من أحد شوارع صنعاء واقتادتها إلى مكان مجهول، وفق تأكيد ناشطات يمنيات.

وقالت الناشطات إن ميليشيا الحوثي مستمرة في ممارساتها الإرهابية بحق اليمنيات، وإن انتصار الحمادي وهي ممثلة وعارضة أزياء معروفة اختطفت من شارع حده وسط صنعاء، وأودعت أحد سجون الميليشيا، والسبب يعود إلى عملها الذي يعتبر جريمة لدى الجماعات المتشددة والكارهة للنساء.

ووفق ما ذكرته الناشطات فإن الميليشيا استحدثت سجناً سرياً للنساء في حي الجراف بالقرب من مطار صنعاء، يشرف عليه القيادي الحوثي أبو حسن المداني، في حين أن هناك سجناً آخر في منطقة حزيز جنوبي صنعاء، يشرف عليه قيادي آخر كنيته «أبو جهاد». وهناك ثالث اسمه النخوة في منطقة دارس شمالي صنعاء يديره القيادي الحوثي خالد المداني، وسجن عمران الذي يتولى إدارته قيادي حوثي كنيته «أبو حمزة».

وطبقاً لما ذكرته الناشطات فإن سجناً نسائياً في ذمار يقع في قسم شرطة شمالية بالقرب من حديقة هران، ويديره القيادي الحوثي هادي كابع.

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