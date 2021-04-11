غارات التحالف تستهدف تعزيزات الميليشيا في حجة

المصدر: (حجة - البيان)

أفادت مصادر عسكرية في محافظة حجة شمالي اليمن، أمس، بأنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف آليات وتعزيزات لميليشيا الحوثي أثناء محاولتها تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة. وقالت المصادر: إنّ طيران التحالف نفذ ثلاث غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحاً مضاداً للطائرات، ومقراً عسكرياً للميليشيا الحوثية.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الانقلابية، استمرت أكثر من ست ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.

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