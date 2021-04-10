مقاتلات التحالف تدك تعزيزات حوثية بحجة

المصدر: حجة - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 3 غارات على آليات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية في حجة.

واستهدفت الغارات، دبابة وسلاحاً مضاداً للطائرات تابعاً للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكان الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت أكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.

إلى ذلك، أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.

وحذر البرلمان العربي من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وأعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.

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