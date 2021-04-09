البحرين: الإمارات خير من يمثل الصوت العربي في مجلس الأمن

المصدر: نيويورك - بنا

جددت مملكة البحرين دعمها التام لترشح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023م.

وقال جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي للمجموعة العربية في نيويورك، في اجتماع المجموعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي خير من يمثل الصوت العربي في مجلس الأمن، ولا شك في أنها تضطلع بدور كبير وحيوي في حفظ الأمن واستدامة السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعالم ككل، بنهجها وسياستها المتزنة واهتمامها البالغ بالدعم والمساهمة في البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من الدول، وذلك بهدف تعزيز استقرارها وتقدم شعوبها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمن يونيو المقبل.

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