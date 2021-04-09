اجتماع في القاهرة غداً للرد عن ابتزاز الدول العربية بذريعة «حقوق الإنسان»

المصدر: القاهرة - واس

تعقد غداً السبت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والتي سيخصصها للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ومناقشة تقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان، أن الجلسة ستركز على الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة والتي تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال.

وأشار البيان إلى أن هذا التحرك الجاد من البرلمان العربي لردع محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيفها كأداة للتدخل في شؤونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال، واستشعاراً لخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية، وإدراكاً منه لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.

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