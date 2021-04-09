«الانتخابات الفلسطينية» تتلقى 230 اعتراضاً على قوائم ومرشحين

المصدر: القدس، رام الله - وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الليلة الماضية، انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.



وأوضحت اللجنة في بيان أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الاقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.



وتعكف اللجنة على دراسة الاعتراضات المقدمة، وستصدر القرار بشأنها خلال اليومين المقبلين، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً.



وأوضحت اللجنة أنه يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علماً بأن المحكمة تصدر حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.



ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن 29 أبريل الجاري هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.



إلى ذلك، أدى نحو 40 ألف مصل،اليوم، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن آلاف المصلين من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وقلة من الضفة الغربية، توافدوا لأداء صلاة الجمعة في رحابه.

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