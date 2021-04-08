ساسة لبنان عرضة لعقوبات فرنسية وأوروبية

المصدر: باريس ــ بروكسل ــ رويترز

تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي.

كان الانفجار الضخم في مرفأ بيروت دمّر، في أغسطس الماضي، أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، ولم يتم تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الكارثة، وذلك بعد أن تسببت عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة في وضع البلاد على شفا الإفلاس.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها أخفقت في دفع الفصائل الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

ومع امتلاك العديد من كبار الساسة اللبنانيين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وإرسالهم جميع أبنائهم للدراسة في جامعات أوروبية فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان الثلاثاء «يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية». وتابع قائلاً «إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا».

حظر وتجميد

وقال دبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الوزير طلب أيضاً من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس العمل على إعداد ورقة خيارات.

وقال الدبلوماسي «إن الفرنسيين يسعون لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية. هذا أمر لا يمكنهم إنجازه بمفردهم أو، على الأقل، جهودهم الفردية لم تنجح حتى الآن».

وأضاف قائلاً «لم يجر بحث العقوبات بشكل مباشر، لكن إذا كانت (العقوبات) وسيلة لتغيير النهج فإنه لا يمكن استبعادها. لبنان يحتاج لحكومة فاعلة».

وتحظى الفكرة ببعض الدعم في لبنان ذاته، حيث يزداد غضب المواطنين في ظل انهيار مستوى المعيشة في وقت يتناحر الزعماء.

وقال وزير الثقافة السابق غسان سلامة بعدما شارك في التوقيع على عامود مع مئة شخصية من المجتمع المدني اللبناني بصحيفة لوموند الفرنسية لحث فرنسا على تجميد الأصول «سيكون لعقوبات الاتحاد الأوروبي ثقل عملي وخطير على الساسة اللبنانيين لأنهم يتواجدون في أوروبا كثيراً».

إحداث تأثير

لكن الدبلوماسيين قالا إن باريس لا تزال قلقة ولم تحدد الأهداف بعد. وقال الدبلوماسيان أيضاً إن وضع مثل هذا النظام قد يستغرق وقتاً.

وقال دبلوماسي ثالث «ينبغي أن تكون (العقوبات) متسقة فيما يخص الأشخاص المستهدفين إذا كانوا يرغبون في أن تحدث أي تأثير، وأن يأخذوا في الاعتبار الواقع في لبنان».

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على ثلاثة سياسيين بارزين متحالفين مع «حزب الله» الذي تملك نفوذاً كبيراً في لبنان. وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أيضاً قراراً بشأن ما إذا كان سيستهدف «حزب الله» وسبل استهدافه.

وقال مصدر سياسي لبناني كبير «الفرنسيون نقلوا الرسالة إلى المسؤولين هنا بشأن إمكانية فرض عقوبات...لكنها تفتقر للقوة حتى الآن».

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