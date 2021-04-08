اجتماعات ليبية لوضع قواعد دستورية للانتخابات

المصدر: تونس-البيان، وكالات

انطلقت في العاصمة التونسية، أمس، اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، لبحث وضع قاعدة دستورية، لإجراء انتخابات ديسمبر. وقال عبدالقادر احويلي، عضو اللجنة القانونية، إن الاجتماعات ستتواصل حتى الجمعة ستناقش المقترحات الدستورية والقانونية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.ونقلت «العين الإخبارية» عن احويلي قوله إنه بعد التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات سيتم عرضها لاحقاً على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتنفيذها في حالة إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في مهمتهما الدستورية.

وشُكلت اللجنة القانونية والتي تضم 18 عضواً، في ديسمبر الماضي، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن السفير نورلاند التقى عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، في العاصمة التونسية، للاطلاع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات.

وقال السفير إنه إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقاً لخارطة الطريق حتى يُمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد في 24 ديسمبرالمقبل.

وثمن نورلاند شراكة الولايات المتحدة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات -باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة- وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا.

المجتمع الدولي

من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أمس، أن البعثة والمجتمع الدولي يدعمان بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال في كلمته خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار إن المجتمع الدولي يؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر.

وأضاف: «آن الأوان أن تضع المؤسسات الدستورية المعنية الإطار الدستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء الاقتراع في موعده المعلن».

ووصف اجتماع اللجنة القانونية بأنه «بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات».

في الأثناء، بدأ رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة جولة خليجية بزيارة الكويت، في إطار مساعي الأخيرة لتوحيد الموقف الخليجي حول ملف بلاده. وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في بيان إن الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء استقبل الدبيبة في قصر بیان. كما استقبله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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