أمريكا تستأنف مساعدتها للفلسطينيين

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، على أن تبلغ 235 مليون دولار (نحو مئتي مليون يورو).

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: «إن المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيم الولايات المتحدة. إنها توفر مساعدة حيوية لمن يحتاجون إليها وتسهّل التنمية الاقتصادية، وتدعم الحوار الإسرائيلي الفلسطيني وتنسيق الأمن والاستقرار».

ورحبت فلسطين بالخطوة الأمريكية وقالت إنها تأمل أن يستمر الدعم الأمريكي خلال الأشهر المقبلة ليعود إلى سابق عهده.

من جهته، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية ترحب بخطة الولايات المتحدة الخاصة بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

بالمقابل، أبدى سفير إسرائيل لدى واشنطن عن «خيبة أمله» لاستئناف المساعدة الأمريكية للفلسطينيين.

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