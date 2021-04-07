مقتل 60 إرهابياً بالعراق وقمة بغداد الثلاثية إلى أجل غير مسمى

المصدر: بغداد ــ وام

لقي 60 إرهابياً حتفهم بعملية عسكرية أعلنت عنها قوات مكافحة الإرهاب والقوة الجوية العراقية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان إن «العملية التي بدأت الشهر الماضي أسفرت عن تدمير 120 كهفاً ووكراً وقتل27 عُنصراً من داعـش، والتي هرب على أثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين، بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، فقد تمكن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجؤون لها. وأشار إلى أنه بعد استقرار العناصر الإرهابية داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل جهاز مكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاري ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجؤوا إليها بشكلٍ كامل. وتابع»نؤكد أن هذا القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابياً من بقايا عصابات داعـش الإرهابية.

على صعيد آخر، أعلن العراق، اليوم، تأجيل عقد القمة الثلاثية المزمعة مع مصر والأردن إلى أجل غير مسمى.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم إن «العراق يقف مع استقرار الأردن وأمنه لافتاً إلى أن الأردن أصبح شريكاً أساسياً للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية.

وتابع إن كل من يهدد امن واستقرار الأردن سيعتبر تهديداً لاتفاقياتنا وأمننا واستقرارنا».

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في بغداد، حيث تم تأجيلها أول مرة بعد حادثة تصادم قطارين في مصر أدى إلى مقتل العشرات.

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