مأرب تواجه تصعيد الحوثي بتوسيع البرامج العلمية

المصدر: عدن - البيان

ردت مدينة مأرب اليمنية بطريقتها الخاصة على تصعيد ميليشيا الحوثي الإيرانية، واستهدافها بالصواريخ البالستية، حيث بدأت مناقشات علنية لـ30 رسالة ماجستير في جامعة سبأ الحكومية في مختلف التخصصات.

محافظ مأرب سلطان العرادة حضر تدشين هذه المناقشات، وأشاد بما حققته الجامعة من إنجازات، وما خطته من خطوات علمية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنوات الأربع الأخيرة في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، التي تمر بها اليمن.

وهنأ المحافظ الباحثين بهذا الإنجاز العلمي والنوعي، مجدداً تأكيد دعمه للجامعة وأنشطتها، وبرامجها العلمية الهادفة إلى تطوير الأداء العالي، والارتقاء بمخرجاته إلى الأفضل، بما يلبي احتياجات الوطن، ويسهم في نهضته وازدهاره في المجالات كافة.

ورغم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي إلا أن الجامعة تواصل منذ ثلاثة أعوام العمل في برنامج الماجستير، واستقبلت خلال تلك السنوات 259 باحثاً وباحثة في خمسة برامج علمية، وأكد رئيسها أنها عازمة على توسيع البرامج العلمية، وفتح برنامج الدكتوراه، وإنشاء مراكز بحثية أخرى، ضمن خطتها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة.

هذه الخطوة أتت فيما تواصل ميليشيا الحوثي حشد صغار السن، لمهاجمة المحافظة، وتستهدف المدينة بالصواريخ البالستية بشكل شبه يومي.

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