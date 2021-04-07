السيسي: مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة مشددا ً على عدالة القضية المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، الأربعاء: نؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية وفق مصراوي.

وتابع الرئيس: نتحرك أكثر وأشقائنا في الدول العربية والأفريقية بيشوفوا الكلام ده دلوقتي، مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف.

وواصل الرئيس: في الآخر اللي نزل المياه هناك ربنا واللي خلاها تيجي مصر ربنا، في مسار ربنا محدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز