السودان يجيز قانونا يلغي مقاطعة اسرائيل

المصدر: أ ف ب

أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة اسرائيل العائد الى العام 1958 والذي اقرته الدول العربية وقتها.

وقال المجلس في تعميم صحافي "اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل لسنة1958".

ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958" والذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع اشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية او شركات مملوكه لهم كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كليا او جزئيا في اسرائيل .

ويعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع الغرامة المالية .

وفي يناير الماضي وقع السودان "اتفاقية ابراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.

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