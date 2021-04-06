الأمير حمزة يتعهد بالولاء للعاهل الأردني وولي عهده

المصدر: (عمان - البيان، وكالات )

تعهّد الأمير حمزة بن الحسين، أمس، بالولاء للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده ونهج الأسرة الهاشمية ورسالتها وثوابتها. وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بياناً، مرفقاً بصورة رسالة التعهد، الذي قطعه الأمير حمزة، أمام أفراد الأسرة الهاشمية، وفي مقدمتهم الأمير الحسن بن طلال، الذي أوكله العاهل الأردني التواصل مع الأمير حمزة.

وبحسب البيان، أكد الأمير حمزة، بأن الملك عبدالله الثاني يحمل الأمانة، وأنه يضع نفسه بين يدي الملك، وتعهد أن يبقى على عهد الآباء والأجداد.

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