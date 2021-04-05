رسائل برلمانية أردنية: المملكة وملكها خط أحمر

المصدر: (عمّان ـ وكالات)

أكدت قيادة مجلس الأمة الأردني، أمس، أن السلطات حسمت ما وصفها بـ«المساس بأمن الأردن واستقراره»، مشددة على أن المملكة وملكها خط أحمر.جاءت هذه التصريحات خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والأعيان، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات: «نلتقي اليوم وقد حسم بلدنا الأردن بالأمس وبشكل صارم وحازم أي مساس بأمنه واستقراره وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى من أسماهم الملك عبد الثاني بـالمناوئين والمنزعجين من مواقف المملكة السياسية». وأكد العودات أن الملك هو رمز الحكمة والقوة والثبات لهذا البلد. وبدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز أن الأردن وملكه خط أحمر.

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