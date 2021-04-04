دعم أوروبي للسلطة الليبية الموحدة

المصدر: طرابلس- أ.ف.ب

زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأحد، ليبيا حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة والساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى، وانعدام الاستقرار، التي تشهدها منذ عشر سنوات.

وقال شارل ميشال إثر مقابلته رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، «سنعمل مع الحكومة الجديدة وندعمها»، وشدّد على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية»، وتابع: إن «التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية (...) هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا». كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.

وكانت فرنسا أعادت فتح سفارتها في طرابلس الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن تستأنف سفارات أوروبية أخرى حضورها في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.

طريق هجرة

أكد شارل ميشال من جهة أخرى أن الهجرة «موضوع أساسي» في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وهذه الأخيرة طريق رئيسي يمر عبره عشرات آلاف المهاجرين القادمين أساساً من دول أفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية. وأعلن المسؤول الأوروبي أنه سيتم تقديم هبة بـ «50 ألف جرعة لقاح» مضاد لفيروس (كورونا) إلى ليبيا، التي تسلمت، صباح اليوم، أول شحنة تحوي 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-V الروسي.

وحثّ رئيس المجلس الأوروبي «جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعاً» من البلاد، كما كررت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعوتها لمغادرة هؤلاء المقاتلين.

جاءت زيارة شارل ميشال بعد أن زار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا طرابلس في 25 مارس، في إطار مبادرة دعم أوروبية للانفراج السياسي الذي تشهده ليبيا مؤخراً.

وأعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا بعد غد الثلاثاء، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة، منذ ستة أعوام في طرابلس. وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي، ومن المتوقع أن يسبقهما غداً إلى العاصمة الليبية رئيس وزراء مالطا.

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