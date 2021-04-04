الحكومة الأردنية: الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة وآخرين

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، مؤتمراً صحفيّاً في دار رئاسة الوزراء، وذلك لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها أمس السبت.

وأصدرت الحكومة الأردنية، الأحد، بيانا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات في البلاد ضد شخصيات أردنية أمس السبت.

وقالت الحكومة الأردنية، في بيان خلال مؤتمر صحفي لأيمن الصفدي إن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين. وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة و"نحاول التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية"، بحسب تعبيره.

وقال: "رصدنا تحركات من الدائرة المقربة للأمير حمزة بالأمس قبل التحرك الأمني.. والأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة"، مشيراً إلى أن السلطات سيطرت على التحركات المشبوهة بالكامل.

وكشف أن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الأمير حمزة ضمن العائلة الهاشمية لحضه على ترك هذه النشاطات، مؤكداً على أن الأمير حمزة حاول تصعيد الموقف عبر رسائل مصورة.

وأضاف أن الأمير حمزة تعامل مع طلب قائد الجيش بالكف عن نشاطاته.. بسلبية، والتحقيقات كشفت وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية.

وقال إن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن، وقد سجل الأمير حمزة مقطعين فيديو بالعربية والإنجليزية في إطار التحريض.

وأشار إلى أن جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة، كما نوه إلى أن جهات خارجية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة.

الصفدي: الأمير حمزة كان على تواصل مع شخصيات مجتمعية لزعزعة الأمنhttps://t.co/Pr1UTsTJNM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QbwNvEqCSa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 4, 2021

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