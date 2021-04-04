بريطانيا على خط الأزمة.. حاكم مصرف لبنان أمام اتهامات فساد وغسيل أموال

المصدر: لندن- عمر يوسف

دخلت بريطانيا على خط الأزمة اللبنانية، إذ أكّدت مصادر مطلعة، أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، تناقش تقريراً رفع لها عبر مكتب محاماة في لندن يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ومقربين منه، بغسل الأموال وممارسات الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج خلال السنوات الماضية. وأشارت مؤسسة «Guernica 37» القانونية التي رفعت التقرير إلى الشرطة البريطانية قبل أن يحيلها إلى وكالة مكافحة الجريمة، إلى أنّ تقريرها يشمل وجود عقارات وشركات في بريطانيا بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية والتي هربت من لبنان إلى المملكة المتحدة. وقالت وحدة التحقيقات المالية في وكالة مكافحة الجريمة، إنها ستقوم بتحقيق أولي لجمع أسس كافية للبدء في تحقيق رسمي.

من جهتها، لفتت المختصة في الشؤون الاقتصادية اللبنانية، محاسن مرسل، في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ القضية الحالية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، لا يمكن أن تصنف كقضية جديدة لأنها سبقت بتحرك بدأ من سويسرا في يناير الماضي، عندما طلب مكتب النائب العام السويسري، مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية، فيما يتعلق بتحقيق في عمليات غسل أموال واسعة، واحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.

وأضافت محاسن مرسل، أن اللبنانيين تعودوا على تدخلات وضغوطات فرنسا السياسية على النخبة الحاكمة في لبنان لحل الأزمة، إلا أن دخول بريطانيا على ملف الأزمة اللبنانية، يعد نقطة إيجابية وتزيد من الضغوط على الطبقة السياسية في لبنان والتي يعد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان واحداً منهم، بصفته عراب السياسات المالية اللبنانية، من خلال العمليات المالية التي قام بها واستفادت منها السلطات المحلية لتنجح بالحفاظ على نفسها طوال السنوات الماضية.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني، في تصريحات لـ «البيان»، إنه وعلى الرغم من أنّ التدخل البريطاني الجديد هو تدخل اقتصادي بالدرجة الأولى، إلا أنّ بريطانيا تدخلت مؤخراً على المستويات الأمنية والعسكرية في لبنان عبر تأمين الحدود مع سوريا والسيطرة على مطار بيروت الذي يعد حزب الله أهم جهة استخباراتية فيه، كما تقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني بهدف تطويره. وأوضح أصفهاني، أنّ خروج الأمور عن السيطرة في لبنان جعلت بريطانيا تسعى لحل الأزمة، لاسيّما بعد شعورها أن لبنان مقبل على تطورات دراماتيكية قد تدخله في نفق مظلم.

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