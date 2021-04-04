أكثر من خمسة آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في صنعاء

المصدر: (صنعاء - سبأ)

أكد تقرير حقوقي، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من خمسة آلاف انتهاك بحق سكان أمانة صنعاء خلال 2020. وذكر التقرير الذي حمل عنوان «صنعاء سجن كبير»، أنّ فريق الرصد في المركز وثّق 5157 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا في كل مديريات أمانة العاصمة طيلة العام الماضي، توزعت بين الاختطافات والاقتحامات الواسعة، وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للأراضي والممتلكات والسطو على مواقع أثرية، فضلاً عن الانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة واستهداف الهوية الوطنية. كما وثق نحو 2385 انتهاكاً وجريمة، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية.

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