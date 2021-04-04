الأزمة انتهت.. اكتمال عبور كل السفن في قناة السويس

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر غيفن». وأشار الفريق ربيع، إلى أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن. وأكّد الفريق أسامة ربيع، أن نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازاً جديداً يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الملاحية تسجل، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة، مشيراً إلى أنّ القناة تستقبل أيضاً 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة السبت، 85 سفينة. وشدد رئيس الهيئة، على أن العمل لم يتوقف لضمان عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور سفن جديدة، مشيداً بجهود كل رجال إدارة التحركات والمرشدين ودورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.

وأضاف ربيع، وفق ما نشرت صحيفة «الشروق» القاهرية، في رده على سؤال بشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى «زيادة عمقها». وأوضح ربيع، أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 متراً، أي ما يعادل 66 قدماً.

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