الجزائر تتسلم 900 ألف جرعة من لقاح «أسترازيكا»

المصدر: (الجزائر- وكالات )

تسلمت الجزائر، أمس، 900 ألف جرعة من لقاح «أسترازيكا» المضاد لفيروس «كورونا».

ووصلت إلى مطار هواري بومدين، بالعاصمة الجزائرية، 900 ألف جرعة من اللقاح، كهبة في إطار محاربة وباء «كورونا»، ضمن آليات «كوفاكس»، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية، وممثل اليونسيف.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية،أمس، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، د.جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 117524 حالة. وتم تسجيل تماثل 84 حالة للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 91813 شخصاً.

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