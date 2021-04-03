ليبيا.. الدبيبة يدعو نازحي تاورغاء إلى العودة وإغلاق المخيّمات

المصدر: طرابلس- البيان

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أبناء تاورغاء النازحين في مخيمات خارج المدينة، للعودة لمدينتهم وإغلاق المخيمات، مطمئناً بأن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات، ودعم أهالي المدينة، وتعهد الدبيبة بعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، وتفعيل عمل المؤسسات لتقديم الخدمات للمواطنين. جاء ذلك زيارة إلى تاورغاء، اليوم، لمتابعة التقدم، الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها، بعد أكثر من تسع سنوات من تهجير سكانها البالغ عددهم نحو 45 آلف نسمة. وأشرف الدبيبة، على افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء، والتابعة لجامعة مصراتة، برفقة وزير التعليم العالي، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون المهجرين. وأكد الدبيبة في كلمة له دعم الحكومة لمدينة تاورغاء، من أجل الاستقرار الكامل، وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك. وأضاف: «عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعداً على نفسي بألا أدخر جهداً، لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ومحتاج داخل ليبيا وخارجها»، مشيراً إلى أن زيارته لمدينة تاورغاء، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لطبيعتها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

من جهته، طالب عميد بلدية تاورغاء، عبد الرحمان الشكشاك، الحكومة بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكداً دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.

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