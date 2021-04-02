خالد بن سلمان: العراق امتداد عروبي أصيل

المصدر: (الرياض - وكالات )

شدد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على أن العراق امتداد عروبي أصيل لا يمكن أن يتبدل بالنسبة للمملكة. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، أمس: زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعكس المستوى الرفيع للتعاون بين البلدين.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: «سيظل العراق الشقيق بالنسبة إلى المملكة امتداداً عروبياً أصيلاً لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سنداً وأخاً وفياً في كل الأوقات».

ولفت الأمير خالد بن سلمان إلى أن رئيس الوزراء العراقي حل ضيفاً عزيزاً على المملكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان استقبل أول من أمس، الكاظمي لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية، حيث عقدا جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين، إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

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