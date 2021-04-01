تنسيق سوري عراقي بشأن ملف اللاجئين

المصدر: دمشق - وكالات

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، مع وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأوضاع المهجرين في كلا البلدين.

وأكد المقداد أهمية تعزيز العلاقة وتعميق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، موضحاً أن سوريا ترحب بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة طوعية وآمنة وظروفاً معيشية جيدة للعائدين.

من جانبها أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أهمية العلاقات بين الجانبين سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي وأبدت استعداد العراق للتعاون مع الحكومة السورية في سبيل تسهيل العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا والسوريين الموجودين في العراق وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.

واتفق الجانبان على القيام بكل الجهود التي تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم واستمرار التواصل لإزالة أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء النازحين.

يشار إلى أن الوزيرة العراقية وصلت إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة التعاون المشترك بين البلدين ومتابعة أوضاع العراقيين الموجودين في سوريا.

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