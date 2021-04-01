مدينة دواء مصرية لمنع احتكاره

المصدر: وام

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة الدواء، أحد المشروعات القومية التي سعت مصر لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي وإتاحة حصول مواطنيها على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح مركزا إقليميا يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

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