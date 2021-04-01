مصر والسودان تطلقان مناورات «نسور النيل 2»

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان «نسور النيل 2». وتجري المناورات في قاعدة «مروي» الجوية شمالي السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.

وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيان، إلى أنّ المناورات تضمنت عدداً من الأنشطة التدريبية المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.

ولفتت القوات المسلحة المصرية إلى أنه تم تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام. بدورها، تدربت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ رمايات عدة من أوضاع الرمي المختلفة.

وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة فى التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، مشيداً بما لمسه من تناغم واضح فى الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين. وكانت كل من مصر والسودان قد اختتمتا مناورات «نسور النيل 1» التي امتدت لنحو أسبوع في نوفمبر 2020.

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