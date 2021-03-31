قناة السويس تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة

المصدر: القاهرة - البيان

أكّد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أنّ حركة الملاحة في القناة تعمل بصورة منتظمة، فيما سجلت التقارير الملاحية، اليوم، عبور 81 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 ملايين طن. ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 42 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.1 ملايين طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.7 مليون طن، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة، أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور السفن كافة الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن استقبال السفن الجديدة استعداداً لعبورها القناة.

ووجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعاً والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتاً إلى أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من عبور السفن كافة الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. وأعرب الفريق ربيع، عن اعتزازه والعاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت المهم، مشدداً على أنّ تكريم السيسي لجهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات وسام على صدور كافة العاملين بالهيئة، ودافع لاستكمال مسيرة العمل الوطني المخلص.

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