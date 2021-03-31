إثيوبيا: مستعدون لاتفاق مُرضٍ بشأن «سد النهضة»

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده وافقت على ملء سد النهضة في مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات نزولاً عند رغبة دول المصب. ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية تصريحات السفير الإثيوبي التي شدد فيها أن أديس أبابا ملتزمة المفاوضات والحلول السلمية.

وأكد ريكي استئناف المفاوضات مع مصر والسودان قريباً؛ للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن من مصلحة بلاده الوصول لاتفاق، قائلاً: «مستعدون لذلك، لأن هدفنا كان ملء السد في 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء في مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات نزولاً عند رغبة دول المصب». وقال السفير الإثيوبي إنه «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بعد بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت عليها مصر والسودان، وسمعنا عن اللجنة من الإعلام».

وتابع رداً على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول حقوق مصر المائية إن «إثيوبيا ملتزمة المفاوضات والحلول السلمية».

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