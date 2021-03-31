دعم ملكي مغربي للسلطة الجديدة في ليبيا

المصدر: الرباط ــ وكالات

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، دعم المغرب للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، لإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك في رسالة خطية، أرسلها الملك إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس، نقلته قناة «الغد» الفضائية.

ونقل البيان عن الملك محمد السادس، تأكيده «مساندة المغرب المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات التي تبذلونها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا، من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة». وذكّر، بحسب البيان «بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات»، مهنئاً المنفي «على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة».

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية، سلطة تنفيذية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس الجاري، وتضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلساً رئاسياً، برئاسة محمد يونس المنفي، مهمتها قيادة البلاد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

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