السيسي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من المساس بمياه مصر، في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقال: «نحن لا نهدد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد، لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا، مياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمراً سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به والعمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك».

وأعلن السيسي، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي في هذا الموضوع، معرباً عن أمله في التوصّل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

تعهّد

على صعيد آخر، تعهد السيسي، بشراء كل المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة، غداة تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي أغلقت المجرى المائي لستة أيام.

وقال السيسي في مؤتمر صحافي عقد بمركز تابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: «مهم للغاية توفير أية معدات ومستلزمات تكون موجودة بشكل مستمر لتساهم في قدرة الهيئة وتلبي مطالبها في ظل حركة تطور السفن».

وأضاف السيسي: «لم نكن نتمنى أن يحدث شيء كهذا»، منوهاً إلى الأهمية الكبرى لواقع منذ أكثر من 150 عاماً وهو أنّ قناة السويس ترسّخت في وجدان صناعة التجارة العالمية. وأردف السيسي مخاطباً عمال ورجال هيئة قناة السويس: «في ظل ما يقال عن طرق بديلة، أقول لكم إن حوالي 12 أو 13 في المئة من تجارة العالم عندكم هنا».

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