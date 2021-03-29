15 قائمة حتى الآن.. لانتخابات «التشريعي» الفلسطيني

المصدر: رام الله - رويترز

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الإثنين إنها تسلمت منذ بداية عملية الترشح 15 قائمة انتخابية للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 22 مايو المقبل، وذلك مع بقاء يومين للتسجيل. وأضافت اللجنة في بيان إنها «قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما تستمر دراسة باقي الطلبات».



وأوضحت اللجنة في بيانها «باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021، علماً بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 أبريل المقبل».



وتقدم محمد دحلان الذي يقود التيار الإصلاحي بحركة فتح بقائمة لخوض الانتخابات تحت اسم (المستقبل) من دون أن يكون مرشحاً عنها.



ولم تتقدم حركة فتح بقائمتها بعد للمشاركة في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن تقدمها غداً الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء قبل انتهاء موعد قبول الطلبات.



وفي حال جرت الانتخابات في موعدها ستكون المرة الأولى منذ 15 عاماً. وتظهر أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية أن نحو 2.5 مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيها ستكون من خلال القوائم فقط.

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