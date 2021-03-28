الأردن يمدد حظر التجول الليلي لغاية منتصف مايو المقبل

المصدر: أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية الأحد تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية إلى منتصف شهر مايو المقبل بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحافي إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو المقبل".

وحظر التجول الليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لغاية السادسة السادسة صباحا من كل يوم.

وأضاف دودين إن "رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، حتى تاريخ 15 مايو المقبل".

وقررت الحكومة في العاشر من الشهر الحالي منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والاكاديميات والاندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.

وقال إن الحكومة ستتخذ الأسبوع الحالي "إجراءات تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب دودين فإن هذه الإجراءات اتخذت بسبب تزايد اعداد الاصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية و"وصولنا الى مستويات مقلقة من انتشار هذا الوباء".

يشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة و6554 وفيات.

واتخذ الأردن منذ مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الاصابات.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.

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