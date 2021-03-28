إنقاذ 132 مهاجراً قبالة ساحل طرابلس

المصدر: طرابلس - البيان

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 132 مهاجراً بينهم 5 إناث، غالبهم من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.

وقالت القوات في بيان، اليوم الأحد، إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا من إنقاذ المهاجرين «في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين، "

وأضافت أنه تم تحريك الزورق «فزان» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الإنقاذ، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وبعدها جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن جهاز مكافحة الهجرة يتابع «في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين واغتنمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

وفي الأثناء، أكد مصدر أمني مسؤول اختطاف 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد (جنوب شرق طرابلس) كانوا قادمين من مدينة زليتن (شمال شرق طرابلس).

وقال المصدر الأمني الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن العمال المصريين الثمانية تعرضوا لعملية سطو واختطاف خلال مرورهم بضواحي بني وليد على متن سيارة يقودها ليبي أخلى المختطفون سبيله بعد أن أنزلوه من السيارة تحت التهديد بالسلاح.

وأوضح أن مجهولين مسلحين اعترضوا السيارة التي كانت تقل العمال المصريين وقاموا باختطافهم وسرقة السيارة.

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