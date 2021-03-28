الحوثيون يقصفون مخيماً للنازحين في مأرب

المصدر: عدن - البيان

واصلت ميليشيا الحوثي ملاحقة النازحين في محافظة مأرب وقصفت مخيماً جديداً في غرب المحافظة يسكنه نازحون أغلبهم فروا من قراهم في محافظة صنعاء وأدى القصف إلى وقوع جرحى في صفوف المقيمين فيه ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ووفق وحدة إدارة مخيمات النازحين فإن ميليشيات الحوثي اطلقت عدة قذايف على مخيمات الميل والخير والتواصل، وأن النازحين بدأوا بالفرار من هذه المخيمات إلى مخيم السويداء المقام شمال غرب المدينة.

وحسب المصادر فان المخيمات الثلاثة تعرضت للقصف ما تسبب بإصابة خمس نساء بجروح مختلفة وتضرر وتدمير مساكن وممتلكات عدد اخر منهم بعد ايام من زيارة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى مخيمات النزوح في المحافظة.

هذا الاستهداف جاء متزامن واندلاع معارك عنيفة بين القوات المشتركة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب. حيث كبدت القوات الحكومية ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة وقتل عددا من عناصرهم، فيما لاذ معظمهم بالفرار.

بدورها نفذت مقاتلات التحالفعدة غاراتعلى مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي ودمرت تعزيزات لهذه الميليشيا كانت قادمة إلىجبهة الكسارة بينها عربات مدرعة ودبابات. حيث تدور اعنف المعارك بين القوات المشتركة والميليشيا التي تركز هجماتها على هذه الجبهة بغرض مباغتة القوات الحكومية بهجوم مفاجئ من جبهة اخرى في غرب المحافظة.

وفي الساحل الغربي نفّذت القوات المشتركة عمليات مطاردة لفلول ومجاميع من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل نحو منطقة المقيصع شرق منطقة النُجيبة غرب محافظة تعز.

وذكر بلاغ عسكري ان وحدات من القوات المشتركة لاحقت العناصر الحوثية التي لاذت بالفرار بعد فشلها في التسلل إلى الجبال باتجاه منطقة البرح بمديرية مقبنة. حيث اصطدمت العناصر الحوثية المتسللة بيقظة القوات المشتركة الذين كانوا لهم بالمرصاد وتصدوا لهم بكل بسالة وتمكنوا من تكبيد عناصر المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

الى ذلك استهدفت مليشيات الحوثي، منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة. حيث قصفت المنازلبصورة عشوائية، تزامناً مع إطلاق ثلاث طائرات إستطلاع مسيرة في سماء المنطقة ذاتها.

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