10 قتلى بانهيار عقار في القاهرة

المصدر: (القاهرة-وكالات)

شهدت الساعات الأولى من صباح أمس كارثة جديدة في مصر، تمثلت في انهيار عقار بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 10أشخاص وإصابة 28 آخرين، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس حى السلام أول، لمستشفى السلام وعين شمس العام، حيث تم الدفع بـ 40 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاً فجر أمس بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1). ووصل لمكان عقار جسر السويس المنهار فريق من النيابة العامة وعناصر الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة.

وتم استطلاع الأمر وسماع شهود الإثبات في محيط الواقعة بشكل مبدئي قبل فتح تحقيقات رسمية واستدعاء الشهود والمتهمين في الواقعة إلى سراي النيابة، فيما تواصل قوات الدفاع المدني عمليات رفع الأنقاض بالعقار المنهار.

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