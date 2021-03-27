تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة محور مباحثات حفتر وكوبيتش

المصدر: بنغازي- البيان

أدى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، اليوم السبت، زيارة إلى بنغازي، حيث كان هناك لقاء مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تم التباحث خلاله حول عدد من الملفات المهمة.



وعلمت «البيان» أن من أهم تلك الملفات، دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام، وضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وإتمام تنفيذ بنود الاتفاق العسكري المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي.



في الأثناء، طالبت القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي (الصاعقة)، اليوم، الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها حول سرعة الكشف عن ملابسات عملية اغتيال المقدم محمود الورفلي، وذلك درءاً للفتن والشائعات، التي قد يستغلها ضعفاء النفوس لزرع الفتن وزعزعة الاستقرار.



وأكدت أنها وحدة عسكرية منضوية تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة، وملتزمة بكل التعليمات الصادرة عن المشير خليفة حفتر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز