بالأرقام.. أبرز حوادث القطارات في مصر

المصدر: القاهرة - محمد خالد

لم يكن حادث قطاري صعيد مصر، يوم أمس، هو الأول من نوعه، سواء لجهة قوة الحادث وعدد الضحايا؛ ذلك أن حوادث القطارات هي حوادث مُتكررة في مصر، عادة ما تشهد سقوط الكثير من الضحايا، وفيما يلي ترصد «البيان» أرقاماً وإحصاءات حول حوادث القطارات في مصر، وأبرزها:

الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تُظهر أنه خلال عشر سنوات (في الفترة من 2006 وحتى 2016) شهدت مصر أكثر من 12 ألف حادث لقطارات السكك الحديدة.

وشهدت الفترة من 2003 وحتى 2017 نحو 16.174 ألف حادث بالسكك الحديدية، وطبقاً للإحصاءات الرسمية فإن العام 2009 كان الأكبر، من حيث عدد الحوادث بنحو 1577 حادث قطار.

وفي العام 2010 وقع 1057 حادثاً، و489 حادثاً في 2011، مقابل 447 حادثاً في 2012 (شهد العام تراجعاً ملحوظاً في عدد الحوادث بالسكك الحديدة نظراً لتأثر وتعطل حركة القطارات، بسبب ظروف الاضطرابات السياسية، التي شهدتها مصر).

وفي العام 2013 وقع 781 حادثاً، مقارنة بـ 1044 حادثاً في 2014، و1235 حادثاً في 2015، و1249 حادثاً في 2016، و1793 حادث قطار في 2017.

وطبقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 0.1% لكل 1000 متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان.

وسبق الحادث الأخير، حادثة قطار محطة مصر يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، إضافة إلى سلسلة من الحوادث البارزة لجهة عدد الضحايا، الذين سقطوا فيها، من بينها الحادث، الذي وقع في شهر فبراير 2002، والذي خلف 370 قتيلاً، الشهير بـ«حادث قطار الصعيد»، الذي وقع بالزامن مع عيد الأضحى آنذاك، وهو من أبرز حوادث القطارات في مصر، وأكثرها حصداً للأرواح. ومن أبرز الحوادث أيضاً حادثة تصادم قطارين بمدينة قليوب (شمال القاهرة)، والذي نتج عنه سقوط 60 ضحية، و140 مصاباً.

وفي أكتوبر 2009، شهدت منطقة العياط (جنوب القاهرة) حادث قطار مروع، خلف 30 قتيلاً و50 جريحاً، وهو الحادث الذي استقال بعده وزير النقل آنذاك محمد لطفي منصور.

وفي نوفمبر 2012 اصطدم قطار بحافلة مدرسية في قرية منفلوط (محافظة أسيوط، جنوب مصر) خلّف 51 قتيلاً، معظمهم من الأطفال، وقدم وزير النقل محمد رشاد المتيني حينها استقالته، خصوصاً أن الحادث كان الثاني في الأسبوع نفسه، إذ سبقه حادث تصادم قطارين بالفيوم.

وفي يناير 2013، في مدينة البدرشين (جنوب القاهرة) وقع حادث قطار (خرج عن مساره)، وخلّف 19 قتيلاً، ونحو 120 مصاباً. وفي سبتمبر 2016 شهدت منطقة العياط (جنوب القاهرة) أيضاً حادث قطار كان متوجهاً من القاهرة إلى أسوان، خلّف خمسة قتلى، و31 جريحاً، بينما في أغسطس 2017، تصادم قطاران بمنطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية (شمال مصر)، وأسفر الحادث عن مصرع 49 راكباً، و179 جريحاً. وفي سبتمبر 2017 خرج قطار ركاب (كان متجهاً من القاهرة إلى الصعيد) عن القضبان بقربة أبو العزايم، وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة 27 آخرين.

وفي فبراير 2018 اصطدم قطاران بالبحيرة (شمال مصر)، وخلّف الحادث مقتل 12 شخصاً، وإصابة 49 آخرين، بينما في يوليو 2018 وقع في مدينة البدرشين بالجيزة، حادث قطار، أسفر عن إصابة 55 شخصاً دون وفيات.

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