قرارات عاجلة للرئيس المصري عقب فاجعة سوهاج

المصدر: القاهرة-وكالات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عدداً من التوجيهات لأجهزة الدولة عقب وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج بشأن كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه ورعاية المصابين وتعويضهم.

ووجه السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية وكليتي الفنية العسكرية والهندسة للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته وتكليف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال لموقع الحادث لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين والرعاية الطبية.

وأكد أن كل من تسبب في الحادث بإهمال أو بفساد سينال الجزاء الرادع دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.

كما وجه الرئيس المصري الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الضحايا.

ولقي 32 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 114 آخرين في الحادث بينما بدأت تحقيقات موسعة على الفور.

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