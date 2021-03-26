العثور على مواد نووية بمصفاة في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان من وجود مواد «نووية عالية النقاوة وخطرة» في مصفاة الزهراني، جنوبي لبنان، وذلك بناءً على تقرير أعدته شركة ألمانية مختصة.



وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الجمعة إن تقرير شركة «كومبيليفت» الألمانية أشار إلى وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوبي البلاد.



ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية راجعت تقرير الشركة وخلصت إلى أن «هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة ويشكل وجودها خطراً».



وأضاف دياب في البيان إن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.

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